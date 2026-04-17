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José Quiroz rechaza acusaciones y asegura que el Mutualista es de Santa Cruz

El concejal José Quiroz anunció una querella contra el abogado de la familia Crapuzzi y aseguró que nunca recibió documentos relacionados con el mercado Mutualista.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 15:52

José Quiroz anuncia una querella. Foto Red Uno

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El concejal del Movimiento Al Socialismo, José Quiroz, anunció que presentará una querella contra el abogado de la familia Crapuzzi, luego de que lo señalara como responsable de entregar planos del mercado Mutualista.

“Por esa declaración que hizo el abogado de la familia Crapuzzi, yo le inicié una querella porque no puede mencionar mi nombre. Ese documento nunca me llegó como José Quiroz. Incluso, no voté en la acción de amparo para anular la Ley 417”, afirmó el edil.

En relación a la disputa por los predios del mercado Mutualista, Quiroz se dirigió a los comerciantes y aseguró que el mercado pertenece a Santa Cruz, respaldado, según dijo, por documentación histórica.

“El Mutualista es de Santa Cruz, están los documentos que muestran a quién se pagó”, sostuvo.

El caso del mercado Mutualista se encuentra en el centro del debate tras las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso judicial que involucra la propiedad de estos predios.

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