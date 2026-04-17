Desde la carne de llama hasta el asaí: Conoce los superalimentos que integran la nueva lista oficial del Subsidio

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) oficializó el lanzamiento de su Nueva Lista de Productos del Subsidio, calificándola como una "transformación histórica". El cambio estructural busca atacar de raíz la malnutrición al eliminar aproximadamente el 90% de los productos ultraprocesados que anteriormente formaban parte del paquete.

Nutrición real sobre lo industrial

La nueva estrategia del Estado boliviano deja atrás los productos con conservantes y azúcares añadidos para dar paso a una dieta basada en la riqueza productiva del país. Según el comunicado oficial, la prioridad ahora es el fortalecimiento de proteínas, vitaminas y minerales esenciales durante las etapas críticas de gestación, lactancia y crecimiento infantil.

¿Qué incluye la nueva lista?

La selección de productos se divide en categorías estratégicas para garantizar una dieta equilibrada:

Cereales y Leguminosas: Se destacan la quinua orgánica, cañahua, amaranto, harina de plátano (chila) y mezclas para panqueques fortificadas con hierro y ácido fólico.

Frutas y Verduras Frescas: Una amplia variedad que incluye desde básicos como cebolla, tomate y zanahoria, hasta frutas exóticas y nutritivas como el achachairú, camu camu, asaí y copuazú.

Cárnicos y Proteínas: La lista refuerza el consumo de carnes de alto valor nutricional como la carne de llama , res magra, pescado (surubí, trucha, paiche) y huevos de gallina y codorniz.

Lácteos de Especialidad: Se incorporan productos funcionales como el Kéfir , yogurt probiótico natural, Kumis con quinua y quesos bajos en sodio.

Grasas Saludables y Mieles: Aceite de girasol fortificado, pasta de maní, miel de abeja con propóleo y stevia líquida como alternativa natural.

Impacto en la Seguridad Alimentaria

Este giro hacia lo natural no solo beneficia la salud inmediata de las madres y sus bebés, sino que también impulsa la seguridad alimentaria al fomentar el consumo de productos soberanos y locales.

"Esta nueva etapa marca un cambio profundo que contribuye al bienestar de las familias bolivianas. Buscamos más valor nutricional y más salud para Bolivia", destaca la institución.

La población beneficiaria ya puede consultar el listado completo y verificar que los productos entregados cumplan con estos nuevos estándares de calidad nutricional, reafirmando el compromiso del Sedem con la vida y la salud del país.

Conoce la lista completa:

Imágenes: SEDEM.

Mira la programación en Red Uno Play