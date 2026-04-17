Entregan 300 títulos agrarios en Santa Cruz y proyectan llegar a 4.000

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), entregó 300 títulos ejecutoriados a pequeños productores del departamento de Santa Cruz, en un acto que busca fortalecer la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.

De acuerdo con la información, esta entrega forma parte de una primera etapa, con la meta de alcanzar los 4.000 títulos distribuidos en todo el departamento durante este año.

Desde el sector beneficiado, los productores señalaron que contar con estos documentos les permitirá acceder a créditos y ampliar su producción, al garantizar la legalidad de sus predios.

El acto se desarrolló en predios de Fexpocruz y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo; y el presidente de la Brigada Parlamentaria, Luis Fernando Pareja.

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