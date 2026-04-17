Niegan cesación de detención a Laura Rojas y continuará en Palmasola

La justicia determinó mantener la detención preventiva de la exdiputada Laura Rojas, al rechazar nuevamente su solicitud de cesación en el marco del denominado caso ‘maletas’.

La audiencia se realizó de manera virtual y fue dirigida por la jueza anticorrupción Vivian Balcázar, mientras que la imputada se conectó desde el cárcel de Palmasola junto a su defensa legal.

Durante la audiencia desarrollada el jueves 16 de abril, la defensa de la exautoridad buscaba revertir la medida cautelar; sin embargo, el tribunal consideró que persisten los riesgos procesales y que su permanencia en el recinto penitenciario es necesaria para garantizar el avance de la investigación.

Rojas cumple detención preventiva desde enero por un periodo de 180 días y ya había solicitado en anteriores ocasiones su libertad, sin éxito. Según las autoridades, la medida busca evitar posibles interferencias en el proceso investigativo.

El caso está relacionado con el ingreso al país de más de 30 maletas a finales de noviembre de 2025 a través del aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Hasta la fecha, el contenido del equipaje no ha sido esclarecido.

Las indagaciones señalan que la exdiputada habría utilizado un pasaporte diplomático para evitar controles regulares, un elemento que forma parte central de la investigación que llevan adelante las autoridades.

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