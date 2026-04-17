Iba a trabajar cuando un trufi la atropelló: hoy está internada y su familia pide ayuda

Una mujer de 35 años permanece internada en terapia intensiva y en coma inducido, luego de haber sido atropellada por un trufi el pasado 10 de abril en la calle 16 de Julio, esquina Heroínas.

Según el relato de sus familiares, la víctima se dirigía a su trabajo cuando fue embestida por el vehículo, que además la golpeó y la lanzó al piso.

Tras el hecho, el conductor detuvo su marcha y ayudó a trasladarla hasta un centro médico, donde permanece internada desde hace más de una semana.

“Ese día viernes, a dos cuadras de su oficina, cuando estaba yendo a trabajar, le ha embestido este trufi. Ha sido en la 16 de Julio, esquina Heroínas”, relató entre lágrimas una familiar.

La mujer continúa luchando por su vida y su estado de salud genera gran preocupación entre sus seres queridos.

Además del drama por su delicada condición, la familia enfrenta una complicada situación económica, ya que la víctima era quien ayudaba a cuidar a su padre, una persona con discapacidad.

“Se hace cargo de su padre porque tiene minusvalía y está muy preocupado porque no se puede hacer cargo de los gastos. Estamos en una situación crítica, sin saber qué hacer”, expresó la familiar.

A una semana del accidente, sus allegados mantienen la esperanza de que pueda recuperarse.

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