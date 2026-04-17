Munición hallada en allanamiento coincide con la del atentado en billar de Montero, según Policía

La investigación por el ataque armado ocurrido en un billar en Montero dio un avance clave luego de que pericias balísticas confirmaran que la munición calibre 5,56 encontrada en un allanamiento coincide con la utilizada en el hecho.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que en operativos realizados en al menos tres domicilios se logró el secuestro de un importante arsenal, aunque el principal sospechoso continúa prófugo.

“Se ha realizado un allanamiento en el domicilio particular del agresor, no logrando ubicar a este sujeto. Hasta la fecha hemos intervenido tres domicilios, en uno de ellos se ha encontrado una pistola con dos cargadores, dos rifles y munición de diferentes calibres”, detalló la autoridad policial.

Entre el material incautado se contabilizan 123 cartuchos calibre 12, 30 calibre 40, 180 calibre 5,56, 10 calibre 30, 45 calibre 22 corto y 100 calibre 7,62, lo que evidencia la magnitud del armamento hallado.

Durante el operativo fue aprehendido el propietario del inmueble, identificado como Edwin S.O., de 58 años, quien admitió ser dueño del armamento. Actualmente enfrenta cargos por tenencia y portación ilegal de armas de fuego y municiones.

Según la Policía, el vínculo entre el aprehendido y el principal sospechoso conocido con el alias de “El Niño Pato” estaría relacionado con el ocultamiento del arma utilizada en el ataque.

“El arma no ha sido habida, pero la relación está en el calibre. De acuerdo al análisis balístico, se trata de munición 5,56, la misma que fue encontrada en el allanamiento”, explicó Gómez.

El autor del ataque continúa prófugo, mientras los investigadores intensifican los operativos para dar con su paradero. De acuerdo con los reportes preliminares, el sospechoso no cuenta con antecedentes penales.

En tanto, las autoridades anunciaron que se ampliarán las investigaciones para determinar si el aprehendido tiene vínculos con alguna organización criminal o con otros hechos delictivos registrados en Santa Cruz o en el país.

El caso sigue en desarrollo.

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