Nuevo accidente: Minibús sin frenos provoca choque múltiple

Un accidente de tránsito se registró en la avenida Periférica, en el sector de Cruce Rosasani, luego de que un minibús perdiera los frenos, desencadenando un choque múltiple en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Varios vehículos involucrados

El siniestro involucró a al menos cinco motorizados, entre ellos un vehículo particular, un taxi y dos minibuses de transporte público, además del vehículo protagonista.

El impacto generó preocupación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Sin heridos de gravedad

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque sí provocó daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

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