TEMAS DE HOY:
Tarija Robo celular

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Nuevo accidente: Minibús sin frenos provoca choque múltiple

El hecho involucró a cinco vehículos; no se reportan heridos de gravedad.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 16:58

Foto: Accidente en avenida Panorámica (Adrian Apaza RED UNO)
La Paz

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito se registró en la avenida Periférica, en el sector de Cruce Rosasani, luego de que un minibús perdiera los frenos, desencadenando un choque múltiple en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Varios vehículos involucrados

El siniestro involucró a al menos cinco motorizados, entre ellos un vehículo particular, un taxi y dos minibuses de transporte público, además del vehículo protagonista.

El impacto generó preocupación entre conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Sin heridos de gravedad

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque sí provocó daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD