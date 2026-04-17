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Desplegarán 5.000 policías en Santa Cruz para el balotaje

El plan "Elecciones segunda vuelta" prioriza la custodia de maletas electorales, el resguardo de recintos y patrullajes intensivos.

Red Uno de Bolivia

17/04/2026 16:49

5.000 policías se encargarán de custodiar el proceso electoral. Foto Red Uno

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El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Jhenky David Gómez, confirmó que para la jornada electoral de este domingo se desplegarán 5.000 efectivos con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso.

Según explicó, el plan “Elecciones segunda vuelta” contempla la movilización de servidores policiales en todo el departamento, con tareas específicas de resguardo.

“Se dispuso una cantidad de 5.000 servidores públicos en todo el departamento. Una parte estará destinada a la seguridad de las maletas electorales y otra a la protección de las instalaciones y patrullajes intensivos”, señaló.

La autoridad indicó que el operativo abarcará tanto la capital cruceña como provincias y poblaciones intermedias. Además, la Policía hará cumplir el auto de buen gobierno, que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones durante la jornada electoral.

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