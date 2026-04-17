Tamep reanuda vuelos nacionales y restablece conexiones entre cuatro ciudades del país

La empresa estatal Transportes Aéreos Militares Empresa Pública (Tamep) reanudó este jueves 17 de abril sus vuelos nacionales, marcando el reinicio de sus operaciones aéreas en el país.

El primer vuelo partió en la madrugada en la ruta La Paz – Santa Cruz (Viru Viru), dando inicio a la reactivación de conexiones entre las principales ciudades del país.

Rutas habilitadas

La programación contempla vuelos dentro del eje central, además de la conexión hacia el norte amazónico. En ese marco, TAMEP operará tres frecuencias diarias de ida y vuelta en la ruta La Paz – Santa Cruz – La Paz, con excepción de los martes, día destinado a mantenimiento.

Asimismo, se habilitó una frecuencia diaria en la ruta La Paz – Cobija – La Paz, también con suspensión los días martes.

Operaciones en Cochabamba

En el caso de Cochabamba, las operaciones serán específicas: el tramo Santa Cruz – Cochabamba se realizará los lunes a las 14:10, mientras que el vuelo Cochabamba – La Paz está programado para los miércoles a partir de las 18:30.

Tarifas accesibles

El gerente comercial de Tamep, Sergio Andrés Mallea Durán, aseguró que los precios de los pasajes serán accesibles y estarán regulados bajo la Tarifa Máxima de Regulación (TMR) establecida por la ATT.

Aeronave y capacidad

Las operaciones se realizan con una aeronave tipo Avro RJ-70, con capacidad para 70 pasajeros, que cubrirá todas las rutas habilitadas.

Canales de venta

Los pasajes pueden ser adquiridos a través de la página web oficial de la empresa, agencias de viaje, puntos de venta en aeropuertos y oficinas físicas en la ciudad de La Paz.

Conectividad nacional

Los vuelos operarán desde aeropuertos certificados, entre ellos El Alto, Viru Viru y el aeropuerto Capitán Aníbal Arab de Cobija, fortaleciendo la conectividad aérea entre regiones.

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