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El Alto: Rechazan apertura de discoteca y denuncian inseguridad en zona familiar

Habitantes de Valle Minero protestan y exigen el cierre del local tras hechos de violencia y disturbios.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 20:43

El Alto

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Vecinos de la zona Minero, en la ciudad de El Alto, se declararon en emergencia y protagonizan protestas en rechazo a la apertura de una discoteca en el sector, al considerar que pone en riesgo la seguridad de las familias.

La molestia surge luego de que el local iniciara actividades la pasada semana, generando disturbios y desorden en la zona.

Denuncian desmanes

Los habitantes aseguraron que durante su funcionamiento se registraron peleas, consumo excesivo de alcohol y ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada.

“No hemos podido dormir… ha sido una bulla terrible, incluso había peleas y desorden en la calle”, relató una vecina.

Zona familiar

Los vecinos recalcaron que se trata de un barrio residencial, donde viven personas de la tercera edad, estudiantes y familias, por lo que consideran inapropiado el funcionamiento de este tipo de locales.

“Es una zona familiar, hay colegios y jóvenes… esto no puede convertirse en un antro”, manifestaron.

Rechazo total

Los habitantes aseguraron que existe un rechazo generalizado a la discoteca y que incluso se recolectaron firmas para exigir su cierre definitivo.

“Todos los vecinos estamos en contra… esto va a traer más inseguridad”, indicaron.

Intervención vecinal

Por su parte, el presidente de la junta de vecinos informó que se recibió una queja formal y que se está elaborando un voto resolutivo para respaldar la exigencia de cierre del local.

Asimismo, anunció que se convocará a la Policía y a la Alcaldía para intervenir en el caso.

Sin diálogo

Los vecinos también dejaron en claro que no buscan dialogar con los propietarios del establecimiento, sino que exigen su retiro inmediato del sector.

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