Rodrigo Paz ratifica que regiones definirán el 50% del contenido en educación

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, desarrolla una agenda oficial en el departamento de Santa Cruz, donde expuso su visión sobre una transformación estructural en los sistemas de educación y salud, con mayor participación de las regiones en la formación del recurso humano.

Durante su intervención, la autoridad señaló que, una vez concluido el ciclo electoral, se trabajará en una nueva metodología para fortalecer las capacidades regionales y aprovechar sus ventajas productivas.

“El recurso humano está vinculado a la salud y educación. De aquí a un tiempo, cuando culmine el ciclo de elecciones, se va a trabajar la metodología, la modalidad de cómo cada región tendrá las capacidades para profundizar sus ventajas corporativas. Bolivia no es un país lineal”, manifestó.

En esa línea, el mandatario explicó que el modelo educativo mantendría una base común a nivel nacional, pero con un componente regionalizado. “Santa Cruz tendrá la capacidad de que el 50% de la currícula nacional tenga una base en el ámbito de desarrollo desde el gobierno central, porque somos un país y tenemos que tener una historia común, entender nuestra geografía y biodiversidad”, afirmó.

Asimismo, precisó que el otro 50% del contenido educativo será definido por cada departamento, según sus necesidades y potencialidades. “Cada departamento tendrá la oportunidad de crear el recurso humano que requiere”, agregó.

En cuanto al sistema de salud, Paz remarcó la importancia de adaptar la atención a las particularidades de cada región del país. “No es lo mismo atender en Santa Cruz que en Tarija o La Paz”, sostuvo, subrayando la necesidad de un enfoque diferenciado en la gestión sanitaria.

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