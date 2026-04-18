Última noche de competencia: tres voces lo dejarán todo para evitar la eliminación

La tensión crece en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Después de una semana cargada de emociones, presentaciones intensas y puntajes muy ajustados, este viernes finalmente se conocerá la tabla completa de puntuaciones, lo que permitirá definir quiénes avanzan con tranquilidad y quiénes quedarán en riesgo de eliminación.

Esta noche, las últimas tres voces de la semana subirán al escenario con un solo objetivo: conquistar al jurado y obtener un puntaje que les permita seguir en competencia.

Los participantes que se presentarán son:

Nickole Vargas

Enrique Cuellar

Anyela Rengifo

Pero eso no será todo.

Durante la gala también se revelará el voto secreto de la semana, que estuvo a cargo de Marco Veizaga, una puntuación que podría cambiarlo todo y beneficiar o perjudicar a cualquiera de los concursantes.

La cita es esta noche desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.

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