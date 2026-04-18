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Economía

ASOSUR reporta escasez de gasolina Premium Plus y pide trazabilidad en la distribución

El combustible no llega con regularidad desde hace un mes y crece la demanda por su calidad.

Juan Marcelo Gonzáles

17/04/2026 20:19

Foto: Bombas de carguio de cumbustible
La Paz

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La gerente nacional de la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (ASOSUR), Carla Zuleta, informó que en varias regiones del país no existe disponibilidad de gasolina Premium Plus ni de biocombustibles, situación que preocupa al sector.

Según indicó, este tipo de carburante no estaría llegando con normalidad desde hace aproximadamente un mes.

Irregularidad en el abastecimiento

Zuleta explicó que la gasolina Premium presenta fallas en su distribución, lo que genera incertidumbre entre los conductores que buscan este producto.

“Estamos pidiendo que se garantice la trazabilidad desde el punto de importación hasta el despacho en las estaciones de servicio”, señaló.

alta demanda

El combustible Premium Plus se ha convertido en una alternativa altamente demandada por los usuarios, especialmente ante reclamos sobre la calidad de otros carburantes.

Esta situación ha incrementado la presión sobre su disponibilidad en el mercado.

Rol de las estaciones

Desde ASOSUR se aclaró que las estaciones de servicio no tienen control sobre el abastecimiento, ya que su función se limita a la comercialización del producto que distribuye YPFB.

“Las estaciones solo comercializan el producto que se dispone en plantas de almacenamiento”, explicó Zuleta.

Pedido al Estado

El sector reiteró la necesidad de mejorar los mecanismos de control y distribución para garantizar el suministro continuo y transparente del combustible en todo el país.

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