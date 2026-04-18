Identifican a la persona que vandalizó más de 30 gradas del Cristo de la Concordia: Alcaldía iniciará acciones legales

El emblemático camino hacia el Cristo de la Concordia volvió a ser blanco del vandalismo. En una reciente inspección, la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba constató que más de 30 gradas del proyecto de revitalización de la zona han sido dañadas con grafitis, afectando un espacio que fue recuperado tras dos décadas de abandono.

Autora identificada mediante redes sociales

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que gracias al nombre plasmado en las gradas y en paredes de la zona, se ha logrado identificar a la presunta responsable. Se trata de una joven que utiliza el nombre "Noya Ross" en su cuenta de TikTok. Según las denuncias, los daños no se limitan al cerro de San Pedro; la misma firma aparece en sectores de la ciclovía, áreas cercanas al teleférico e incluso en fachadas de viviendas particulares.

"Si la señorita quiere tener su nombre en una grada, que aporte una y se le pondrá su nombre a láser, pero no está bien que vandalice lo que ha costado a los cochabambinos. Cada grada tiene un nombre y una empresa que puso cariño a este proyecto", manifestó Gutiérrez de forma tajante.

Procesos legales y trabajo comunitario

La Alcaldía anunció que el Departamento de Jurídica iniciará acciones legales inmediatas para que este caso sirva de precedente. Además de los grafitis, se reportó el robo de llaves y filtros de agua en los bebederos de la parte superior, lo que impulsa la aceleración de una nueva normativa.

Proyecto de Ley: Se trabaja en una Ley de Protección del Vía Crucis que será enviada al Concejo Municipal.

Sanciones ejemplares: La norma busca que los infractores no solo enfrenten multas económicas o arrestos, sino que sean obligados a realizar trabajo comunitario reparando los daños.

Investigación policial: El caso ya está en conocimiento de la policía para proceder con la notificación formal a la joven identificada.

Inversión en riesgo

El proyecto del Cristo de la Concordia ha cambiado la imagen de la ciudad, ofreciendo mayor seguridad, áreas de descanso y una infraestructura mejorada para el turismo y el deporte. Sin embargo, el director lamentó que personas "fuera de foco" dañen el ornato público.

A pesar de los ataques vandálicos, el municipio planea continuar con la implementación de miradores, rotondas de estilo romano, cámaras de seguridad y altavoces para resguardar el área y brindar un mejor servicio a los visitantes.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier acto de vandalismo para proteger este patrimonio que pertenece a todos los cochabambinos.

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