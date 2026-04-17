Policía frustra robo y aprehende a pareja que atemorizaba a vecinos en Coña Coña, Cochabamba

La Policía logró frustrar un robo y aprehendió a una pareja acusada de atemorizar a vecinos en la zona de Coña Coña, en la ciudad de Cochabamba.

El caso se activó tras la denuncia de un joven que aseguró haber sido víctima de un intento de robo. Según su testimonio, los sospechosos intentaron sustraerle su celular y, durante el forcejeo, le propinaron un golpe en la boca. Personal de la EPI Coña Coña realizó un patrullaje en la zona y logró ubicar y aprehender a un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a dependencias policiales.

De manera paralela, otro vecino alertó que, a través de cámaras de seguridad, observó a la misma pareja arrojar un bulto frente a su domicilio. Ante esta información, los efectivos se dirigieron al lugar y verificaron el contenido de una bolsa, en cuyo interior encontraron un arma de fuego.

“El operativo es resultado del plan 360 grados impulsado por el Comando Departamental de la Policía. Tras la denuncia del joven, se realizó el patrullaje y se logró aprehender a una persona de sexo femenino y otra masculina”, informó el comandante de la EPI Coña Coña.

Agregó que, tras el aviso del vecino, “se volvió al lugar y se verificó una bolsa de nailon con un arma en su interior, por lo que se dio parte a la Felcc para la recolección de evidencias”.

La supuesta arma y la pareja aprehendida fueron remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que asumió la investigación para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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