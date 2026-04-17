Beni trasladó el material electoral por tierra, aire y agua para el balotaje

En el departamento del Beni está todo listo para el balotaje de este domingo 19 de abril. Pese a las lluvias registradas en la región, el órgano electoral confirmó que el material ya fue distribuido en los distintos recintos y se encuentra bajo resguardo.

La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni, Farita Reduan, informó que las maletas electorales fueron trasladadas a través de distintas rutas y medios.

“Todas las maletas electorales ya fueron despachadas a las 28 rutas. Las hemos trasladado por agua, por aire y por tierra, pese al estado de las carreteras, pero todas ya están en su destino”, señaló.

Asimismo, indicó que ya se cuenta con la logística necesaria para el recojo del material electoral una vez concluya la jornada de votación.

En el Beni, el padrón electoral supera las 280.000 personas, a quienes el TED instó a acudir a las urnas para elegir a sus futuras autoridades departamentales.

La población deberá optar entre los candidatos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Alianza Patria Unidos.

Para garantizar el desarrollo del proceso electoral, se designaron mediante sorteo a 8.082 juradas y jurados electorales, quienes administrarán 1.347 mesas de sufragio distribuidas en 307 recintos habilitados en todo el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play