Tras aterrizaje de emergencia, BoA activa mantenimiento y refuerza protocolos de seguridad en Cobija

Luego de la alerta de despresurización registrada en pleno vuelo, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) ejecutó una serie de acciones inmediatas tras el aterrizaje seguro de la aeronave en Cobija.

Una vez en tierra, el avión fue retirado de operación y trasladado para su revisión técnica especializada, con el objetivo de identificar la causa de la falla en el sistema de presurización y garantizar condiciones seguras antes de un eventual retorno al servicio.

“El avión fue enviado a mantenimiento tras el incidente para realizar las evaluaciones correspondientes”, se informó desde el entorno operativo.

Paralelamente, la aerolínea dispuso una aeronave de reemplazo para trasladar a los pasajeros afectados, permitiendo la reanudación de las operaciones en la ruta La Paz – Cobija sin mayores demoras.

En el aeropuerto, se activaron protocolos de coordinación con personal de tierra, equipos de emergencia y la torre de control, que ya se encontraban en alerta desde el momento en que se reportó la contingencia durante el vuelo.

Asimismo, se confirmó la realización de un simulacro de emergencia de nivel tres, programado para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos similares. Este ejercicio contará con la participación de bomberos, personal aeroportuario y equipos de seguridad.

“Se busca evaluar y optimizar la reacción ante posibles incidentes, reforzando la seguridad operacional”, indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Las operaciones aéreas fueron restablecidas progresivamente, incluyendo la reprogramación de vuelos pendientes, lo que permitió normalizar el flujo de pasajeros en la terminal aérea.

Estas acciones posteriores al incidente reflejan la aplicación de protocolos de seguridad y control técnico, orientados a prevenir riesgos y garantizar la continuidad del servicio aéreo en condiciones seguras.

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