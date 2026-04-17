Chuquisaca alista más de 1.700 mesas para la segunda vuelta de este 19 de abril

El departamento de Chuquisaca se prepara para la segunda vuelta electoral de este fin de semana con un amplio operativo logístico y de seguridad que busca garantizar una jornada democrática sin contratiempos.

El presidente del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, Favio Chacolla, informó que un total de 370.517 ciudadanos están habilitados para emitir su voto, distribuidos en 1.758 mesas electorales en todo el departamento.

“Todo proceso electoral tiene un antes, un durante y un después. En este caso, hemos priorizado el armado de maletas electorales y la capacitación de jurados para garantizar una jornada normal”, explicó.

Las maletas electorales —que contienen el material necesario para la votación— comenzaron a ser distribuidas hacia las regiones más alejadas, como el Chaco chuquisaqueño y los Cintis, con apoyo de 33 movilidades y bajo custodia de efectivos militares y policiales.

En cuanto al personal electoral, se designaron 10.548 jurados, de los cuales más del 90% ya fue notificado, además de contar con procesos de capacitación intensiva para asegurar el correcto desarrollo del sufragio.

Para la jornada electoral, se desplegarán 1.356 policías, 330 militares, 42 fiscales del Ministerio Público y 61 jueces electorales en los 29 municipios del departamento.

“Estamos coordinando con todas las instituciones para que el día de la votación sea una verdadera fiesta democrática”, señaló Chacolla.

Asimismo, recordó que rige el auto de buen gobierno y el silencio electoral conforme a la Ley 026, con el fin de garantizar el orden público durante el proceso.

Entre las principales recomendaciones a la población, la autoridad enfatizó la importancia de portar la cédula de identidad original, acudir temprano a los recintos y emitir un voto válido marcando correctamente dentro del recuadro de la papeleta.

“Lo que no queremos es que se generen votos nulos por errores al momento de marcar. Es importante respetar el espacio asignado en la papeleta”, advirtió.

Pese a algunos casos aislados de denuncias por propaganda indebida, el ambiente en Chuquisaca se mantiene tranquilo, destacando la participación ciudadana incluso en condiciones adversas, como ocurrió en anteriores elecciones con lluvias intensas.

Las autoridades confían en que la jornada de este domingo se desarrollará con normalidad, consolidando el compromiso democrático de la población chuquisaqueña.

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