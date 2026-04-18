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“Estaban firmados pero escondidos”: Gobierno entrega títulos ejecutoriales a productores

El ministro de Desarrollo Rural y Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirma que los documentos “estaban firmados pero escondidos” y beneficiarán a pequeños productores y comunidades. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 21:11

Foto: Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua
Santa Cruz, Bolivia

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El Gobierno nacional realizó la entrega de títulos de propiedad a pequeños productores y comunidades, en un acto en el que el ministro de Desarrollo Rural y Productivo, Óscar Mario Justiniano, destacó que se trata de un proceso largamente esperado por las familias beneficiarias.

Justiniano señaló que muchos productores aguardaron entre 15 y 23 años para acceder a su documentación, lo que calificó como un anhelo postergado durante años.

“Básicamente estamos hablando de algo que ya estaba listo, ya estaba firmado, pero estaba escondido”, afirmó la autoridad, al referirse a la situación de los títulos entregados.

El ministro indicó que este proceso no solo representa la entrega de un documento, sino la regularización de la propiedad para familias que, según dijo, tuvieron que “peregrinar” durante años para completar los trámites.

El ministro Justiniano remarcó la importancia de la titulación para las familias productoras. “No es solamente un mero papel, es por lo que el productor ha trabajado gran parte de su vida”, señaló.

Asimismo, aseguró que la entrega corresponde a una primera partida de títulos, y que el proceso continuará de forma progresiva conforme se vayan concluyendo los procedimientos administrativos pendientes.

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