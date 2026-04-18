Anyela Rengifo brilló en la gala y sorprendió a los jueces con su evolución

Finalmente, y para cerrar la gala de la noche, se presentó Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Anyela interpretó la canción “Y la vida”, de Florencia Bertotti. Su presentación agradó a los jueces, quienes destacaron la evolución que mostró sobre el escenario, aunque también le hicieron algunas recomendaciones para seguir mejorando.

Para Marco Veizaga, la versión fue buena y se notó que la participante tomó en cuenta las observaciones que recibió anteriormente.

“Me encantó la versión que hiciste. Creo que escuchaste las recomendaciones y que estás buscando tus pasos. Fue una versión muy sabrosa y se nota que vas encontrando el camino”, indicó.

Por su parte, Diego Ríos aseguró que le gustó la forma de cantar de la participante y destacó la mejoría que mostró en esta presentación.

“Me gustó la manera de cantar, se notó la mejoría. Tienes buena voz, me encanta y me gustó la forma en que interpretaste la canción”, señaló.

La jueza Alenir Echeverría expresó su alegría porque Anyela tomó en cuenta las observaciones que le había realizado anteriormente.

“Estoy gratamente sorprendida porque por fin me hace caso. Hoy ha sido la única presentación que ha sido buena, tu crecimiento vocal se nota. Quiero felicitarte por cambiar”, manifestó.

Finalmente, Tito Larenti aseguró que la diferencia entre esta presentación y las anteriores fue amplia, y resaltó la seguridad que mostró sobre el escenario.

“La diferencia entre cantar rutinariamente y hacer una gran presentación es amplia. Hoy trabajaste eso que es importante en el escenario. Me gustó, fuiste elegante, caminaste y creo que tienes mucho potencial”, dijo.

Al final de la presentación, se dio a conocer el puntaje promedio de Anyela Rengifo, que fue de 5,7.

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