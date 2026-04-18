“Ya estás condenado, habla”: Madre exige revelar el paradero de Odalys

Luego de conocerse la sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra el principal acusado en el caso de Odalys Vaquiata, su madre expresó un profundo dolor y exigió conocer el paradero del cuerpo de su hija.

Visiblemente afectada, pidió al condenado que revele la verdad ahora que ya se dictó la sentencia.

Pedido directo al acusado

“Ya estás condenado… dime dónde está mi hija”, manifestó entre lágrimas, dirigiéndose directamente al responsable del crimen.

La madre considera que el principal implicado conoce el destino de los restos de su hija y que ya no tendría motivos para guardar silencio.

Dolor que continúa

A pesar de la condena, la familia asegura que la justicia no está completa mientras no se encuentre el cuerpo de Odalys.

“Devuélveme a mi hijita, por favor”, expresó, en uno de los momentos más duros tras el fallo judicial.

Exigen verdad

La madre también cuestionó que otros implicados hayan sido absueltos, señalando que podrían tener información clave sobre lo ocurrido.

Búsqueda sin cierre

El caso, que se extendió por más de dos años, deja una condena judicial, pero también una deuda pendiente: encontrar el cuerpo de la víctima.

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