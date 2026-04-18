Caso Odalys: Padres de Joel Pérez seguirán detenidos pese a sentencia absolutoria en caso Odalys

El abogado de la familia de Odalys Vaquiata, Jhovanni Gonzáles, aclaró que los padres del principal sentenciado, Joel Pérez, no recuperarán su libertad de inmediato, pese a haber recibido una sentencia absolutoria.

La defensa explicó que el fallo aún no es definitivo y será objeto de apelación.

Apelación en camino

“El miércoles vamos a escuchar los fundamentos y vamos a interponer el recurso de apelación”, señaló el jurista, al referirse a la lectura íntegra de la sentencia.

Detención preventiva continúa

Gonzáles enfatizó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, los padres del acusado deberán permanecer con detención preventiva.

“Hasta que no se resuelva el recurso, no pueden salir del penal”, explicó.

Pruebas presentadas

La defensa sostuvo que durante los más de dos años de investigación se presentaron numerosos elementos probatorios que fueron incorporados al juicio.

“Se han presentado más de 140 pruebas y todas han sido admitidas y valoradas por el tribunal”, explicó el abogado.

Asimismo, indicó que estas pruebas fueron recolectadas a lo largo de la etapa investigativa, sin que ninguna haya sido excluida del proceso.

Sorpresa por la decisión

Pese a este volumen probatorio, la defensa manifestó su sorpresa por la absolución de los coacusados, señalando que esperaban una sentencia condenatoria también para ellos.

“Las pruebas han demostrado participación… por eso vamos a buscar que se revoque esta decisión”, sostuvo.

Proceso aún abierto

El caso continuará en instancias superiores, donde se definirá si se ratifica o modifica la sentencia emitida por el tribunal.

La familia insiste en que la justicia aún no está completa.

Mira la programación en Red Uno Play