Inicia juicio por el caso Odalys tras más de dos años y sin hallazgo de restos

Luego de más de dos años, este lunes se dio inicio al juicio por el caso de Odalys, investigado por el delito de feminicidio.

El proceso comenzó en horas de la mañana bajo la modalidad virtual.

Pedido de audiencia presencial

La parte demandante solicitó que el juicio se desarrolle de manera presencial, argumentando la necesidad de garantizar mayor transparencia.

“Las audiencias deben ser presenciales por los principios de inmediación, contradicción y defensa”, señalaron.

Juicio continúa de forma presencial

En horas de la tarde, el proceso fue reinstalado de manera presencial en el Juzgado Sexto de Sentencia.

El caso involucra como principales acusados a la expareja de la víctima, Joel, junto a sus padres.

Caso en reserva

El tribunal determinó que el proceso se lleve adelante bajo reserva judicial, por tratarse de un caso de feminicidio.

“El caso está en reserva, por lo que no se puede brindar mayor información”, indicaron las autoridades

Sin hallazgo de los restos

Hasta la fecha, los restos de Odalys no han sido encontrados, lo que mantiene incertidumbre en torno al caso.

Evitar la revictimización

La reserva del proceso tiene como finalidad proteger a la víctima y evitar su revictimización, considerando la naturaleza del delito.

El juicio continuará en las próximas jornadas mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.

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