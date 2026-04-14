Inicia juicio por el caso Odalys tras más de dos años y sin hallazgo de restos

El proceso por presunto feminicidio comenzó de forma virtual y luego pasó a modalidad presencial; el tribunal declaró el caso en reserva
13/04/2026 20:23
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Luego de más de dos años, este lunes se dio inicio al juicio por el caso de Odalys, investigado por el delito de feminicidio.
El proceso comenzó en horas de la mañana bajo la modalidad virtual.
Pedido de audiencia presencial
La parte demandante solicitó que el juicio se desarrolle de manera presencial, argumentando la necesidad de garantizar mayor transparencia.
“Las audiencias deben ser presenciales por los principios de inmediación, contradicción y defensa”, señalaron.
Juicio continúa de forma presencial
En horas de la tarde, el proceso fue reinstalado de manera presencial en el Juzgado Sexto de Sentencia.
El caso involucra como principales acusados a la expareja de la víctima, Joel, junto a sus padres.
Caso en reserva
El tribunal determinó que el proceso se lleve adelante bajo reserva judicial, por tratarse de un caso de feminicidio.
“El caso está en reserva, por lo que no se puede brindar mayor información”, indicaron las autoridades
Sin hallazgo de los restos
Hasta la fecha, los restos de Odalys no han sido encontrados, lo que mantiene incertidumbre en torno al caso.
Evitar la revictimización
La reserva del proceso tiene como finalidad proteger a la víctima y evitar su revictimización, considerando la naturaleza del delito.
El juicio continuará en las próximas jornadas mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.
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