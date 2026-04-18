Misterio en Cochabamba: Un avión aparece en un terreno privado y despierta sospechas entre los vecinos

Los habitantes de la OTB Amazonas, en la zona de La Chimba, no salen de su asombro. Desde hace una semana, un avión de gran envergadura permanece estacionado sobre la tierra en un predio privado colindante al Aeropuerto Jorge Wilstermann. El hecho, que parece sacado de una película, generó una ola de especulaciones y denuncias por las irregularidades detectadas en su traslado.

Un traslado bajo la sombra de la noche

La presencia de la aeronave no fue producto de un aterrizaje, sino de un operativo nocturno que ha sido calificado como "extraño" por los residentes. Según los testimonios, el avión fue sacado del recinto aeroportuario tras remover el enmallado perimetral, el cual fue repuesto posteriormente de manera precaria con alambres y fierros.

Para lograr posicionar la nave en su ubicación actual, se realizó una limpieza del terreno que incluyó la tala de varios árboles de molle, una especie protegida por ley. En el lugar aún se observan restos de troncos y follaje, evidencia del impacto ambiental provocado para dar paso a la estructura de metal.

¿Fiesta electrónica o restaurante?

A pesar de que el avión está rodeado por un cintillo amarillo de seguridad, el movimiento de personas en su interior no ha cesado. Vecinos reportan que sujetos llegan en vehículos a altas horas de la madrugada para realizar trabajos dentro de la cabina.

Las dudas crecen ante las dos versiones que circulan con fuerza:

Eventos sociales: En redes sociales ya se promociona una fiesta de música electrónica denominada “rave” que se llevaría a cabo dentro del avión. Incluso se reporta que ya habría entradas a la venta para vivir esta experiencia.

Proyecto gastronómico: Otra versión sugiere que la aeronave funcionará como un restaurante temático de venta de alitas.

Hermetismo y supuesta legalidad

Pese al despliegue de maquinaria de uso exclusivo que habría sido necesaria para el traslado, ninguna autoridad aeroportuaria ha brindado una explicación oficial.

Versiones extraoficiales señalan que el avión habría sido entregado como compensación laboral a un ex trabajador de una empresa aérea, lo que en teoría enmarcaría el hecho en un movimiento legal. Sin embargo, la falta de transparencia, el daño a los árboles de molle y el uso de un predio fuera del aeropuerto para fines comerciales mantienen en alerta a la comunidad de La Chimba, que espera respuestas claras sobre la seguridad y legalidad de este inusual "invitado".

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