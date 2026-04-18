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Mamen se reunió con Rodrigo Paz y acordaron coordinación para proyectos en Santa Cruz

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó sobre la reunión que sostuvo con el presidente Rodrigo Paz, en la que se abordaron proyectos de infraestructura, salud y educación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 21:32

Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó sobre la reunión que sostuvo con el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, calificando ambos encuentros como “muy importantes” en el marco de una nueva etapa de coordinación entre niveles de gobierno.

Saavedra señaló que se abordaron proyectos prioritarios en infraestructura, salud y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población cruceña.

“Viviendo un nuevo tiempo, vamos a coordinar todos los niveles, desde el central, departamental y municipal, para mejorarle la vida y la realidad a nuestra gente”, manifestó.

El burgomaestre electo destacó la predisposición del Gobierno central para trabajar de manera conjunta con el municipio más grande del país, resaltando que Santa Cruz de la Sierra enfrenta múltiples necesidades.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas sostendrá una reunión con organismos de cooperación internacional para avanzar en la planificación de la ciudad que proyecta para su gestión.

“Santa Cruz no puede esperar o perder un día más, ya estamos haciendo las gestiones necesarias”, afirmó Saavedra, asegurando que su administración comenzará a trabajar antes de su posesión oficial.

Finalmente, indicó que presentó su visión de desarrollo al presidente para que sea parte de este proceso de planificación conjunta para el departamento y los municipios cruceños.

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