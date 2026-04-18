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Auto de Buen Gobierno: municipio intensifica controles y clausura locales por venta de alcohol

El municipio y la Policía Boliviana realizaron operativos conjuntos que derivaron en clausuras, multas y personas retenidas por incumplir el Auto de Buen Gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 21:28

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El municipio, en coordinación con la Policía Boliviana, ejecuta operativos de control en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, con el objetivo de hacer respetar la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral.

Según informó el jefe del Departamento de Expendio de Bebidas, Jorge Bilbao, en las últimas horas se realizaron inspecciones en licorerías, supermercados y otros establecimientos, donde se identificaron infracciones a la normativa vigente.

“Se han realizado seis clausuras de actividades económicas y se han emitido las respectivas multas”, detalló la autoridad municipal, al señalar que los controles continuarán de manera constante hasta el levantamiento de las restricciones.

En el operativo conjunto, la Policía Boliviana procedió además a la retención de alrededor de 20 personas, quienes fueron trasladadas a dependencias policiales por un lapso de 48 horas, como parte de las acciones de fiscalización.

Bilbao explicó que la normativa no solo prohíbe la venta en establecimientos comerciales, sino también el consumo en espacios privados, con el propósito de garantizar que la población pueda emitir un voto “libre, consciente y en estado adecuado” durante la jornada electoral.

Las autoridades recordaron que las restricciones se mantendrán hasta el lunes al mediodía y advirtieron que el incumplimiento será sancionado conforme a la normativa municipal vigente.

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