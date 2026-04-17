Último bus saldrá de Santa Cruz este sábado a las 15:00 por el auto de buen gobierno

Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz informaron que el último bus saldrá este sábado a las 15:00, con el objetivo de garantizar que los pasajeros lleguen a sus destinos antes de la medianoche, en cumplimiento del auto de buen gobierno por la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

El jefe de Tránsito de la terminal, Marco Solíz, indicó que el domingo 19 de abril no habrá atención en la terminal terrestre y que las operaciones se reanudarán el lunes.

“Hay que garantizar el viaje de las personas que están inscritas en otros departamentos para que lleguen a sus lugares sin ningún percance, porque desde las cero horas ya no habrá circulación”, explicó.

Asimismo, recomendó a la población tomar previsiones, respetar los horarios establecidos y evitar abordar buses que operan fuera de la terminal.

Este domingo se desarrollará la segunda vuelta electoral para la elección de gobernadores en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, donde rige el auto de buen gobierno que prohíbe la circulación de motorizados.

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