¿Carnet vencido? El TSE aclara si podrás votar en el balotaje

A pocos días de las elecciones, una de las dudas más frecuentes entre los votantes ya fue aclarada por el Tribunal Supremo Electoral.

El TSE confirmó que los ciudadanos podrán votar con su carnet de identidad vencido, siempre y cuando no haya pasado más de un año desde la fecha de caducidad del documento.

En el caso de la segunda vuelta para las elecciones subnacionales del 19 de abril de 2026, se aceptarán carnets cuya fecha de vencimiento sea posterior al 19 de abril de 2025. Esto significa que cualquier documento vencido dentro de los últimos 12 meses seguirá siendo válido para sufragar.

Las autoridades recordaron además que la cédula de identidad física y original es el único documento habilitado para votar. No se aceptarán versiones digitales, pasaportes ni fotocopias.

El objetivo de esta medida es garantizar la participación ciudadana y evitar que las personas que no lograron renovar su carnet a tiempo queden fuera del proceso electoral.

Por ello, el TSE recomendó revisar con anticipación la fecha de vencimiento del documento y verificar la habilitación en el padrón electoral para evitar contratiempos el día de la votación.

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