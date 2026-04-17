Lo que debes saber para votar este domingo: Requisitos, multas y horarios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que este domingo se llevará adelante una segunda vuelta “inédita” en cinco departamentos del país, en el marco de la elección de autoridades departamentales, con aproximadamente 2,8 millones de ciudadanos habilitados y más de 15 mil mesas de sufragio instaladas.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó que se trata de un proceso sin precedentes por su alcance simultáneo en varias regiones, lo que representa un desafío logístico que fue organizado en menos de 20 días.

“Vamos a realizar una segunda vuelta inédita en cinco departamentos… hemos tenido que organizar un proceso electoral en menos de 20 días, pero va a ser un éxito”, afirmó la autoridad electoral.

Ávila explicó que la distribución del material electoral ya fue completada tanto en el área rural como urbana, y que hasta el momento no se han reportado incidentes en los cinco departamentos involucrados.

En cuanto a las medidas de transparencia, el titular del TSE aseguró que se ha reforzado el control de calidad del material electoral y se mantiene la cadena de custodia con el resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, encargadas de la seguridad del traslado y protección de las maletas electorales.

Respecto a la documentación para votar, Ávila recordó que el requisito indispensable es la cédula de identidad original, aunque aclaró que los ciudadanos podrán sufragar incluso con el carnet vencido hasta por un año.

Asimismo, advirtió sobre las sanciones para quienes no cumplan con su deber cívico. En el caso de los jurados electorales que no asistan, la multa alcanzaría aproximadamente los 1.500 bolivianos. Para los ciudadanos habilitados que no voten, se contempla la inhabilitación en el padrón electoral y una multa cercana a los 800 bolivianos.

El TSE anunció que los resultados preliminares se conocerán la misma noche de la jornada electoral, aunque la hora exacta será definida tras un último simulacro previsto para las próximas horas.

Ávila exhortó a la población a participar activamente en los comicios y a los jurados electorales a cumplir su rol desde temprano. “La transparencia es algo importante para nosotros”, señaló, invitando además a los ciudadanos a seguir el escrutinio en sus mesas e incluso registrar el proceso mediante fotos o videos.

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