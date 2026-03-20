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Auto de buen gobierno: Despliegan 7.800 policías en La Paz para iniciar controles

Un total de 7.800 efectivos fueron desplegados en La Paz para hacer cumplir el auto de buen gobierno. Los controles ya están en marcha y se intensificarán durante la jornada electoral.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/03/2026 14:33

Foto: Efectivos policiales se despliegan en la ciudad de La Paz
La Paz

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La Policía desplegó 7.800 efectivos en el departamento de La Paz para garantizar el cumplimiento del auto de buen gobierno de cara a las elecciones subnacionales, con operativos que ya se ejecutan desde la medianoche de este viernes.

El comandante departamental de la Policía, Juan Sotopeña, informó que los controles se centran inicialmente en la restricción de bebidas alcohólicas.

“A partir de las cero horas de hoy, la Policía está realizando controles referidos a la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta el día lunes”, señaló.

Asimismo, explicó que desde la medianoche del domingo regirán medidas más estrictas.

“Rigen restricciones como la portación de armas blancas, armas de fuego, el tránsito sin autorización y los viajes interprovinciales e interdepartamentales”, detalló.

Respecto a los operativos, indicó que ya se registran intervenciones en locales y detenciones de personas infractoras.

En cuanto a los vehículos que circulen sin autorización del Órgano Electoral, advirtió que serán retenidos, trasladados hasta instalaciones de Tránsito y se quedarán retenidos hasta el cumplimiento del proceso electoral, previa multa.

La autoridad destacó que el trabajo policial continuará de forma intensiva hasta el lunes 23 de marzo, con el objetivo de garantizar el orden y el normal desarrollo de la jornada electoral.

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