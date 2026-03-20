Arrestan a 19 personas en local clandestino por vulnerar el Auto de Buen Gobierno en Cochabamba

Un operativo policial permitió el arresto de 19 personas en Cochabamba por infringir el Auto de Buen Gobierno, normativa que prohíbe el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas durante el proceso de las elecciones subnacionales.

El comandante de la EPI Coña Coña informó que el hecho se registró durante un patrullaje preventivo en las calles Cañada, Cochabamba y Rafael Pavón, en la zona de La Chimba. En el lugar, los efectivos identificaron movimiento inusual al interior de un inmueble.

Tras ingresar, constataron que se trataba de un local clandestino donde varias personas consumían bebidas alcohólicas, incumpliendo la restricción vigente. En total, 19 personas fueron sorprendidas en el interior, entre ellas cuatro mujeres, además de los propietarios del domicilio.

Los implicados fueron trasladados a dependencias policiales de la EPI Coña Coña, donde permanecen a la espera de la determinación del juez electoral, designado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), que definirá las sanciones correspondientes, entre ellas multas, arresto de hasta ocho horas o trabajos comunitarios.

Durante la intervención, uno de los involucrados argumentó que consumía bebidas por la celebración del Día del Padre y que desconocía la vigencia de la medida.

RestriccionesEl Auto de Buen Gobierno fue emitido por la Gobernación mediante el Decreto Departamental N.º 6521 y rige desde las 00:00 del jueves 19 hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo. Entre sus principales disposiciones se establece la prohibición de manifestaciones públicas de apoyo o rechazo a candidaturas, así como la suspensión del expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 hasta las 12:00 del lunes 23.

Las autoridades policiales reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir las restricciones para evitar sanciones durante el periodo electoral.

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