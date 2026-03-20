Policía anuncia sanciones por incumplir restricciones electorales en Cochabamba

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Alejandro Basto, informó que las personas que incumplan el Auto de Buen Gobierno serán sancionadas con hasta ocho horas de arresto, en el marco de las elecciones subnacionales.

La autoridad policial señaló que se realizará un trabajo de socialización de las restricciones, pero también se hará cumplir estrictamente la normativa.

“Vamos a socializar, pero también a dar cumplimiento. No vamos a permitir aglomeraciones de personas”, advirtió.

Restricciones

El Auto de Buen Gobierno fue emitido por la Gobernación mediante el Decreto Departamental Nº 6521 y está vigente desde las 00:00 del jueves 19 hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo.

Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición de manifestaciones públicas de apoyo o rechazo a candidaturas, así como la suspensión del expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 hasta las 12:00 del lunes 23 de marzo.

Asimismo, se prohíbe portar armas de fuego u objetos peligrosos, realizar reuniones o espectáculos públicos durante la jornada electoral y trasladar electores entre recintos.

También queda restringida la circulación de vehículos no autorizados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, además de la suspensión de viajes interdepartamentales e intermunicipales durante el día de la votación. Los vuelos internacionales en tránsito están exentos de esta medida.

La Policía anunció operativos de control en distintos puntos del departamento para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y evitar incidentes durante el proceso electoral.

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