Más de 700 policías custodian distribución de maletas electorales en Santa Cruz

Este viernes, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz continúa con la distribución de las maletas electorales, proceso que se prevé culminar mañana sábado.

En total, se entregarán 8.962 maletas en 1.138 recintos electorales de la capital cruceña.

El despliegue incluye la participación de 756 efectivos policiales, quienes garantizarán la custodia de las maletas electorales rumbo a las elecciones subnacionales programadas para este domingo 22 de marzo. Esta jornada permitirá a los ciudadanos elegir gobernador, asambleístas, alcaldes y concejales.

La distribución inició hoy en las zonas urbanas, mientras que en las provincias ya se completó con apoyo aéreo, en coordinación con el TED, asegurando la llegada oportuna de todo el material electoral.

Las autoridades destacan que este despliegue policial busca brindar seguridad y certidumbre a la población, garantizando un proceso transparente y protegido en los más de mil recintos habilitados en el departamento.

Santa Cruz cuenta con 2.038.004 ciudadanos habilitados para votar, quienes deberán acudir a sus recintos asignados para ejercer su derecho al sufragio.

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