Elecciones subnacionales: todo lo que debes saber para votar este domingo

A dos días de las elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz intensifica la fase final de organización y despliegue logístico, al tiempo de reiterar a la población la importancia de participar de manera responsable en esta jornada democrática. El material electoral ya se encuentra en proceso de distribución hacia las distintas regiones del departamento, incluyendo provincias y municipios alejados, con el objetivo de garantizar que todo esté listo para el día de la votación.

En total, se prepararon cerca de 9.000 maletas electorales que están siendo trasladadas de forma progresiva a más de 80 municipios, priorizando inicialmente las zonas rurales. En la ciudad de La Paz se habilitarán más de 1.300 recintos electorales, donde los jurados deberán presentarse desde las 06:00 de la mañana para instalar las mesas, que abrirán oficialmente a partir de las 08:00 y funcionarán hasta las 16:00.

Desde el TED se enfatizó que el único documento válido para votar es la cédula de identidad original y en físico, la cual puede estar vencida hasta por un año como máximo. No se permitirá el uso de documentos digitales, licencias de conducir u otras credenciales, por lo que se recomienda a la ciudadanía verificar este requisito antes de acudir a su recinto.

El proceso de votación contempla varios pasos que buscan garantizar la transparencia del acto electoral. Una vez en la mesa asignada, el ciudadano deberá presentar su cédula, firmar y colocar su huella en el padrón electoral. Posteriormente, recibirá dos papeletas: una departamental (color plomo) y otra municipal (color café). En la primera se elige gobernador y asambleístas, mientras que en la segunda se vota por alcalde y concejales.

Las autoridades recomiendan marcar claramente dentro de la casilla elegida, siendo válida cualquier señal inequívoca —aunque se sugiere el uso de una “X”— y recuerdan que el voto puede ser lineal o cruzado, siempre respetando los espacios correspondientes. Asimismo, se debe doblar correctamente las papeletas antes de depositarlas en las ánforas diferenciadas por color.

Durante la jornada, tendrán preferencia en la fila las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, ciudadanos con discapacidad y quienes asistan con niños en brazos. También se pidió mantener el orden y evitar aglomeraciones, acudiendo de forma escalonada a los recintos.

Tras emitir el voto, el ciudadano recibirá su certificado de sufragio, documento indispensable para realizar trámites bancarios durante los siguientes 90 días. En caso de no poder votar por razones justificadas, se podrá solicitar un certificado de impedimento el mismo día o gestionar posteriormente un certificado de exención en oficinas del TED.

Finalmente, las autoridades instaron a la población a no esperar hasta el último momento para votar y acudir preferentemente durante las primeras horas de la jornada, con el fin de evitar contratiempos y contribuir a un proceso ágil y ordenado

Mira la programación en Red Uno Play