Policía activa controles por auto de buen gobierno y refuerza operativos en La Paz

Desde la entrada en vigencia del auto de buen gobierno, la Policía Boliviana desplegó un amplio operativo de control en la ciudad de La Paz, con el objetivo de hacer cumplir las restricciones establecidas por las elecciones subnacionales. Los controles comenzaron la madrugada del viernes y se mantendrán activos hasta el mediodía del lunes, en turnos continuos.

En distintos puntos de la urbe paceña se instalaron retenes policiales donde se verifica la circulación de vehículos, la documentación de conductores y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Las autoridades señalaron que estos operativos buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral.

Durante los controles ya se registraron algunas infracciones, como conductores que no portaban su licencia, lo que derivó en intervenciones inmediatas por parte de los efectivos. La Policía advirtió que los operativos serán estrictos y permanentes, especialmente durante la madrugada y en horarios considerados de mayor riesgo.

“Estamos realizando controles para precautelar la seguridad y hacer cumplir el auto de buen gobierno”, indicaron efectivos durante los operativos.

El auto de buen gobierno establece restricciones como la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, la realización de reuniones o concentraciones y el traslado de personas entre recintos electorales. En ese marco, los controles también están orientados a evitar cualquier actividad que pueda vulnerar estas disposiciones.

Las autoridades señalaron que el despliegue policial no solo se concentra en el área urbana, sino también en rutas interdepartamentales y terminales, donde se supervisa el movimiento de pasajeros ante posibles restricciones en los viajes.

De cara a la jornada electoral del domingo, se prevé un refuerzo aún mayor de los controles, con presencia policial en recintos de votación y puntos estratégicos, con el fin de garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas vigentes, recordando que el incumplimiento del auto de buen gobierno puede derivar en sanciones.

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