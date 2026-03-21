Tránsito anuncia horarios de salida y cierre de la Terminal de Cochabamba por el Auto de Buen Gobierno

En cumplimiento a las disposiciones del Auto de Buen Gobierno por las elecciones subnacionales, la Unidad de Tránsito de la Terminal de Buses de Cochabamba ha intensificado los controles preventivos y ha fijado horarios límite para los viajes interdepartamentales, con el objetivo de evitar que los buses queden varados en carretera durante la jornada electoral.

Restricciones y horarios para este sábado

El director de Tránsito de la Terminal, Aarón Guardia, informó que se ha notificado a todas las empresas operadoras sobre la suspensión temporal de salidas programada para este sábado 21 de marzo. Los últimos buses autorizados para salir desde Cochabamba son:

Hacia el Oriente (Santa Cruz): Hasta las 12:00 del mediodía.

Hacia La Paz: Hasta las 15:00 (3 de tarde).

Hacia Oruro: Hasta las 18:00 (6 de tarde).

"Estos horarios son de conocimiento de las empresas y estamos exigiendo el cumplimiento fiel a estas disposiciones para que la población que debe emitir su voto en otros departamentos no tenga inconvenientes en las rutas", explicó Guardia.

Controles exhaustivos y cierre total

Las autoridades policiales realizan revisiones minuciosas que incluyen la verificación del chofer titular y el de relevo, la lista de pasajeros y el respeto estricto a los itinerarios.

Es importante recordar que el domingo 22 de marzo no habrá circulación vehicular desde las cero horas en todo el país. Por este motivo, la Terminal de Buses de Cochabamba permanecerá cerrada durante toda la jornada electoral, retomando sus operaciones normales a partir del lunes 23 de marzo.

La Dirección de Tránsito instó a los viajeros a tomar sus previsiones y evitar acudir a la terminal fuera de los horarios establecidos para las rutas interdepartamentales. Los operativos de control se mantendrán vigentes durante todo el fin de semana para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Mira la programación en Red Uno Play