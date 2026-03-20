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Cerrarán vías en el centro paceño por traslado de restos de Eduardo Abaroa

La restricción vehicular iniciará este viernes desde las 16:00 en el macrodistrito Centro, en el marco de los actos conmemorativos por el Día del Mar.

Red Uno de Bolivia

20/03/2026 10:52

Foto: Traslado de los restos de Eduardo Abaroa. Archivo
La Paz

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Varias vías del centro de la ciudad de La Paz serán cerradas este viernes 20 de marzo desde las 16:00 debido al traslado de los restos mortales de Eduardo Abaroa, como parte de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Guerra del Pacífico. La medida fue anunciada por autoridades municipales, quienes pidieron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Según la información oficial, el corte de tránsito afectará un tramo importante del macrodistrito Centro, iniciando en la Plaza Mayor de San Francisco y continuando por la avenida Mariscal Santa Cruz, la avenida 16 de Julio (El Prado), la calle Landaeta, la avenida 20 de Octubre, hasta llegar a la plaza Abaroa.

El recorrido forma parte de un acto protocolar que busca rendir homenaje a Eduardo Abaroa, uno de los principales héroes de la Guerra del Pacífico, conflicto histórico que marcó la pérdida del litoral boliviano en 1879.

De acuerdo con reportes municipales, los cortes serán temporales y se habilitarán de manera progresiva conforme avance la comitiva, estimando la normalización del tráfico en horas de la noche. Además, el operativo contará con la presencia de la Guardia Municipal y efectivos policiales para garantizar la seguridad durante el traslado.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, así como planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestionamientos en el centro de la ciudad.

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