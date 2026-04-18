Vecinos denuncian que niños de un orfanato piden ayuda desde las ventanas

Vecinos de la avenida del Poeta, en la ciudad de La Paz, alertaron sobre una situación preocupante en el orfanato José Soria, donde, según denuncian, varios niños fueron vistos en las ventanas gritando y pidiendo ayuda.

El hecho generó alarma entre los residentes del sector, quienes solicitaron una intervención inmediata de las autoridades.

Preocupación en la zona

De acuerdo con los testimonios, los menores habrían estado visibles desde el exterior del inmueble, lo que llamó la atención de transeúntes y vecinos.

“Los niños estaban gritando desde las ventanas, pidiendo ayuda”, señalaron.

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