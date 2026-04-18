A horas de la votación, TSE garantiza eficacia del Sirepre y pide a la ciudadanía votar temprano

A 34 horas de la segunda vuelta electoral para la elección de gobernadores en cinco departamentos del país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, aseguró que el proceso contará con resultados rápidos, precisos y transparentes a través del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

Ávila informó que, una vez se emita la conferencia de prensa oficial, se darán a conocer los resultados de los cinco departamentos, permitiendo a la ciudadanía identificar con claridad a los candidatos ganadores de las gobernaciones.

“El Sirepre ha demostrado ser altamente confiable. En el proceso anterior, la variación entre el cómputo oficial y el preliminar fue apenas del 0,01%”, explicó la autoridad electoral, destacando que en esta ocasión se espera un sistema aún más ágil y preciso.

Asimismo, expresó su confianza en el comportamiento responsable de los candidatos, resaltando el compromiso asumido en Santa Cruz por Otto Ritter y Juan Pablo Velasco de respetar los resultados.

“Esperamos que en los demás departamentos se actúe de la misma manera, con responsabilidad y verdad ante el pueblo. La palabra fraude ya debe ser desterrada”, afirmó.

El presidente del TSE también indicó que el cómputo oficial concluirá como máximo hasta el domingo, mientras que la entrega de credenciales a las autoridades electas está prevista hasta el 28 de abril. Posteriormente, las nuevas autoridades deberán asumir funciones a partir del 4 de mayo.

Ávila reconoció que este ha sido un proceso electoral complejo, destacando que en los últimos dos años el Órgano Electoral ha administrado cinco procesos. “Se ha demostrado un gran trabajo y vamos a continuar en esa línea”, sostuvo.

En cuanto a los desafíos futuros, mencionó dos objetivos principales: la entrega de un nuevo padrón electoral hasta diciembre de 2027 y la modificación de la Ley del Régimen Electoral.

Finalmente, hizo un llamado a los jurados electorales y a la ciudadanía. “Pedimos a los jurados estar presentes desde las 6:00 para garantizar la apertura de mesas a las 8:00 sin retrasos. Y a los votantes, acudir temprano y cuidar su voto. Mientras más transparencia tengamos, será mejor para todos”, concluyó.

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