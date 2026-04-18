Anuncian inspección a centro de acogida tras alerta por menores pidiendo ayuda en La Paz

Autoridades anunciaron que en las próximas horas se realizará una inspección al centro de acogida José Soria, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, luego de la difusión de un video en el que se observa a niños gritando y pidiendo ayuda desde el interior.

En una visita al recinto este sábado se verificó que las puertas se encontraban cerradas con candados y, de acuerdo con una funcionaria policial, los fines de semana no habría presencia de personal administrativo.

Sin embargo, se confirmó que los menores permanecen dentro del centro junto a las cuidadoras, quienes habrían sido recientemente cambiadas.

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo informó que acudió al lugar junto a representantes del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz, donde se sostuvo una reunión para evaluar la situación.

De manera preliminar, se indicó que la reacción de los niños estaría relacionada con el cambio de personal. Asimismo, se verificó que los menores se encuentran estables.

Las autoridades anunciaron la conformación de una mesa interinstitucional para dar seguimiento al caso y definir acciones de protección. Además, un diputado, junto a la Fiscalía, realizará una inspección en el centro en las próximas horas.

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