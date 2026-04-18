“Solo puedo salir dos horas al gallinero”: Esposa de Marset revela cómo es su vida en la cárcel en una carta

Esta semana se dio a conocer una carta que Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, envió a una periodista, para dar a conocer las condiciones en las que se encuentra en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, específicamente al pabellón de máxima seguridad para mujeres.

En la carta, Gianina explicó por qué decidió hacer público su testimonio. “Elegí a la periodista Patricia Martín para hacer un descargo en esta carta, ya que no puedo arriesgar a hacer un video porque no puedo perder la única llamada que me permiten cada 15 días de solo una hora para comunicarme con mis hijos”, escribió.

“Estoy en una cárcel de máxima seguridad, la cual es una cárcel de hombres. Yo soy todavía procesada, y no debería de estar en una cárcel con régimen cerrado especial. También tengo problemas de salud, que cada día están empeorando; hay estudios que lo demuestran. No me permiten visita con mis hijos; están violando sus derechos”.

En ese contexto, cuestionó la situación de su familia: “Soy madre de cuatro hijos pequeños, ellos necesitan del abrazo de su madre. ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Dónde está mi embajada? ¿Dónde están mis derechos?”.

Régimen y condiciones

García Troche también detalló su rutina en prisión. “Paso 22 horas en una celda, porque dos horas tengo derecho a salir en otra celda más grande con el techo enrejado, que es compartido con los hombres. Por cierto, le llaman ‘el gallinero’ al cuarto donde salimos”, señaló.

Asimismo, cuestionó el régimen en el que se encuentran las mujeres detenidas: “Somos 11 mujeres en este régimen y penal de hombres. Once mujeres, madres, de las que nadie sabe realmente sus situaciones. ¿Dónde están las verdaderas mujeres peligrosas?”.

“Ahí trabajan, estudian, ven a los hijos. ¿Y nosotras? ¿Y yo?”, agregó, en referencia a otras internas alojadas en cárceles de mujeres.

García Troche enfrenta en Paraguay una pena de hasta 22 años y seis meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y asociación criminal.

En el cierre de la carta, sostuvo: “Hoy alzo mi voz a través de esta carta. Es muy fácil juzgarme, cuando ni un juez me ha condenado”.

Tiempo atrás, su defensa había solicitado una reducción de las medidas cautelares, incluyendo el arresto domiciliario, lo que fue rechazado por la Justicia, entre otros motivos, por la posibilidad de que Marset interviniera para facilitar su liberación.

Fuente: El Observador.

Mira la programación en Red Uno Play