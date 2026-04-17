El sistema educativo de Paraguay se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de amenazas de ataques armados que afectó a más de una decena de colegios en la última semana. La principal hipótesis de los investigadores es que se trata de un desafío difundido en la plataforma TikTok, el cual incita a los estudiantes a realizar advertencias falsas para generar pánico y forzar la suspensión de clases.

Sonia Escauriza, directora de Protección de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), confirmó que la cifra de colegios bajo vigilancia subió a 13 este viernes. Los incidentes se concentran en Asunción y ciudades periféricas como Villa Elisa, Ypané y Areguá, donde se encontraron mensajes en las paredes de los baños con la advertencia: “Mañana tiroteo”.

Investigan "reto de TikTok" tras mensajes de tiroteo en baños de escuelas paraguayas. Foto: Mercopress.

Un fenómeno regional en expansión

El caso paraguayo no es un hecho aislado. Autoridades de la región han reportado patrones casi idénticos en países vecinos:

Argentina: Se han registrado amenazas similares en al menos 12 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, con mensajes de texto idénticos en los baños de las escuelas.

Chile: En Santiago, diversas instituciones han denunciado amedrentamientos similares, lo que ha llevado a las municipalidades a advertir que se aplicarán expulsiones inmediatas a los responsables.

Entre la "broma" y la seguridad nacional

Aunque en algunos casos se ha identificado a estudiantes de entre 9 y 14 años que confesaron haber realizado las pintadas como una "broma" para no asistir a clases, la Policía Nacional de Paraguay subrayó que ninguna amenaza puede ser subestimada.

“Los chicos se van copiando al ver estas tendencias en redes sociales y lo toman como un juego, pero debemos abordarlo con total seriedad”, explicó la comisario Andrea Gaona, subjefa de Seguridad de Centros Educativos. De hecho, al menos tres instituciones decidieron suspender las actividades presenciales como medida de prevención.

El rol de la familia

Desde el Gobierno paraguayo se ha hecho un llamado urgente a los padres de familia para que supervisen el uso de redes sociales en el hogar. "Si los jóvenes llevan objetos peligrosos o replican retos nocivos, esto suele tener su origen fuera del entorno escolar. Es vital que el acompañamiento comience en casa", enfatizó Escauriza.

Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los instigadores de estos retos en plataformas digitales, la seguridad en los ingresos de los colegios afectados ha sido reforzada con presencia policial y revisión de pertenencias bajo protocolos de protección infantil.

Con información de EFE, Mercopress y Hoy.

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