Conflicto por sueldos genera bloqueos y alerta por basura en La Paz

Un nuevo conflicto laboral se instaló en La Paz tras las movilizaciones y bloqueos protagonizados por trabajadores de La Paz Limpia, quienes denuncian el incumplimiento en el pago de salarios y exigen mejores condiciones laborales.

Los trabajadores aseguran que no pueden seguir esperando una solución, debido a la necesidad económica diaria que enfrentan.

“Nosotros no podemos esperar porque necesitamos día a día, tenemos que llevar el sustento a nuestros hijos”, manifestó uno de los afectados.

El conflicto surge en medio de la transición municipal, lo que —según la Alcaldía— limita cualquier posibilidad de modificar el contrato vigente con la empresa.

El director de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Gonzalo Barrientos, explicó que existe una restricción legal que impide realizar cambios contractuales en este momento.

“Ellos quieren que tengamos un nuevo contrato, por norma yo no puedo hacer un nuevo contrato, está prohibido, estamos de salida”, afirmó la autoridad.

Barrientos señaló que, si bien el pedido de ajuste contractual es válido debido al incremento en costos operativos —como el combustible y el salario mínimo—, la actual gestión no está facultada para concretarlo.

“Legalmente en este momento no se puede firmar este contrato, esto se lo tendrá que hacer con la siguiente gestión”, precisó.

Respecto a la denuncia de sueldos impagos, la Alcaldía deslindó responsabilidades, indicando que los trabajadores dependen directamente de la empresa y no del municipio.

“Los trabajadores dependen de La Paz Limpia, ellos son los que tienen que responder si han cumplido con los salarios”, sostuvo Barrientos.

No obstante, aseguró que el Gobierno Municipal mantiene pagos regulares hacia la empresa y que estos continuarán realizándose de forma periódica.

En medio de la tensión, las autoridades municipales informaron que se mantiene el diálogo tanto con la empresa como con la comisión de transición del alcalde electo, con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto.

“Siempre hemos apostado por el diálogo y vamos a extremar esfuerzos para que no haya sobresaltos”, indicó.

Los trabajadores, por su parte, advirtieron que podrían radicalizar sus medidas si no se atienden sus demandas, lo que genera preocupación en la ciudadanía ante la posibilidad de acumulación de basura en las calles.

Desde la Alcaldía se pidió comprensión a la población y se aseguró que la siguiente gestión deberá asumir como prioridad la modificación contractual para garantizar la continuidad del servicio y mejores condiciones para los trabajadores.

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