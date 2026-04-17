Diago Giménez, golpeado: amenazas y regreso entre lágrimas

Diago Giménez rompió el silencio luego de su expulsión en el duelo de Blooming por la Copa Sudamericana y asumió su responsabilidad por la acción que dejó a su equipo con un hombre menos en un momento clave del partido.

“Fue una noche muy dura para mí, siento que cometí un error muy irresponsable”, expresó el defensor, quien además explicó que ya pidió disculpas internamente a sus compañeros y al cuerpo técnico. La expulsión, que llegó en una misma jugada por doble amonestación, terminó condicionando el rendimiento del equipo, que no pudo sostener la ventaja y cayó en Brasil.

El jugador también reveló el fuerte impacto que tuvo la situación fuera del campo. Denunció que recibió mensajes con amenazas y pidió a los hinchas que bajen el nivel de agresividad.

“Me están llegando mensajes muy fuertes, incluso amenazándome de muerte como si esto hubiese sido a propósito”, afirmó.

Giménez sostuvo que nunca salió a perder un partido y defendió su trayectoria profesional, remarcando los valores con los que fue formado.

“Siempre fui íntegro en mi carrera. Esto me duele muchísimo”, señaló, visiblemente afectado por el momento que vive.

Además, indicó que ya se comunicó con la dirigencia del club y que está dispuesto a aceptar cualquier decisión que se tome tras lo ocurrido. Mientras tanto, el futbolista busca recuperarse anímicamente de un episodio que calificó como “un golpe muy duro” tanto en lo deportivo como en lo personal.

Mira la programación en Red Uno Play