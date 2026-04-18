Un violento crimen sacudió a la población luego de que un sujeto ejecutara a su víctima con al menos 16 disparos, en lo que la Policía calificó como una emboscada planificada.

De acuerdo con el reporte preliminar, el atacante utilizó un teléfono móvil como señuelo para distraer a la víctima. Bajo ese pretexto, logró acercarse sin generar sospechas y hacer que la persona bajara la guardia.

En ese momento, el agresor abrió fuego a quemarropa, sin darle posibilidad de reaccionar ni escapar. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades indicaron que el hecho presenta características de una acción premeditada, ejecutada con precisión y violencia extrema. La Policía inició un operativo para dar con el autor y esclarecer los móviles del crimen.

El caso se encuentra en investigación y no se descarta que existan más personas involucradas en este hecho.

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