TEMAS DE HOY:
Delfines del Amor ASALTO Cuerpo envuelto en sábanas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Histórico! Marie-Louise Eta, primera mujer en dirigir en una liga top europea

La alemana rompe barreras y se convierte en la primera mujer en dirigir en una liga top del continente. 

Martin Suarez Vargas

18/04/2026 17:00

Marie-Louise Eta, primera mujer en dirigir un equipo profesional de fútbol de varones. Foto: @fcu_frauen.
Alemania.

Escuchar esta nota

La entrenadora Marie-Louise Eta marcó un antes y un después en el fútbol europeo al asumir este sábado la conducción del Union Berlin en la Bundesliga. Con su debut, se transformó en la primera mujer en ocupar el banquillo de un equipo en las cinco grandes ligas del continente.

La designación llegó tras la salida del técnico Steffen Baumgart, dejando a Eta al mando de forma interina en un momento clave de la temporada. Con pocas jornadas por disputarse, el club berlinés pelea por mantenerse en la máxima categoría, lo que añade presión a este desafío histórico.

No es la primera vez que Eta rompe esquemas. En años recientes ya había logrado hitos importantes dentro del fútbol alemán, consolidando una carrera que la posiciona como referente en la lucha por la igualdad dentro del deporte.

Su presencia en el banquillo no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también simboliza un avance en la inclusión dentro del fútbol profesional. Más allá de los resultados, su paso abre puertas y deja una señal clara: la capacidad no depende del género.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD