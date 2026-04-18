¡Histórico! Marie-Louise Eta, primera mujer en dirigir en una liga top europea

La entrenadora Marie-Louise Eta marcó un antes y un después en el fútbol europeo al asumir este sábado la conducción del Union Berlin en la Bundesliga. Con su debut, se transformó en la primera mujer en ocupar el banquillo de un equipo en las cinco grandes ligas del continente.

La designación llegó tras la salida del técnico Steffen Baumgart, dejando a Eta al mando de forma interina en un momento clave de la temporada. Con pocas jornadas por disputarse, el club berlinés pelea por mantenerse en la máxima categoría, lo que añade presión a este desafío histórico.

No es la primera vez que Eta rompe esquemas. En años recientes ya había logrado hitos importantes dentro del fútbol alemán, consolidando una carrera que la posiciona como referente en la lucha por la igualdad dentro del deporte.

Su presencia en el banquillo no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también simboliza un avance en la inclusión dentro del fútbol profesional. Más allá de los resultados, su paso abre puertas y deja una señal clara: la capacidad no depende del género.

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