Atención: Desde el lunes se exigirá un nuevo requisito para cobrar el Bono PEPE

El pago del Bono PEPE entra en una nueva fase con cambios importantes para los beneficiarios. El Gobierno confirmó la ampliación del plazo para el cobro del incentivo de Bs 450, pero también anunció la incorporación de un nuevo requisito desde la próxima semana.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el periodo extraordinario estará vigente hasta el viernes 19 de junio, tiempo en el que las personas que no lograron cobrar el beneficio podrán hacerlo sin restricciones.

Durante este lapso, los beneficiarios podrán acudir cualquier día a las entidades financieras habilitadas, sin necesidad de cumplir cronogramas por terminación de cédula o fecha de nacimiento. Además, el pago se realizará en un solo desembolso de Bs 450.

Para acceder al bono en este periodo, el requisito principal es presentar la cédula de identidad vigente. Sin embargo, el panorama cambiará a partir del lunes 20 de junio.

Las autoridades informaron que, desde esa fecha, se exigirá la presentación del carnet de sufragio correspondiente al balotaje como nuevo requisito indispensable para realizar el cobro.

La medida busca incentivar la participación ciudadana en la jornada electoral y garantizar el cumplimiento de deberes cívicos.

El Bono PEPE está dirigido a personas que ya eran beneficiarias de programas sociales como el Bono Juana Azurduy, Juancito Pinto, la Renta Dignidad (para no rentistas), así como bonos destinados a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

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