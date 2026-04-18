Qué necesita la selección Sub-17 de Bolivia para llegar al Mundial

La Selección boliviana Sub-17 afrontará este sábado el partido más importante de su campaña en el Sudamericano de Paraguay. Desde las 16:00, la Verde se medirá con Venezuela en el estadio Ameliano de Villeta, en un duelo que definirá al último clasificado de Conmebol al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

Bolivia llega a este compromiso luego de perder 4-0 frente a Chile en el repechaje por un cupo directo, resultado que la dejó sin margen de error y obligada a disputar una última final. Venezuela, por su parte, también arriba golpeada tras caer 3-0 ante Uruguay.

La Verde ya sabe lo que es enfrentar a la Vinotinto en este torneo. En la fase de grupos igualaron 2-2 en un partido lleno de emociones, donde Bolivia reaccionó pese a jugar con un hombre menos por la expulsión de Matías Cuéllar. Nabil Nacif descontó y Jasshir Guerra empató en tiempo de descuento.

Uno de los nombres que ilusiona al equipo nacional es el de Nabil Nacif, actual goleador del torneo con cuatro tantos. Su aporte ofensivo será clave en un partido donde Bolivia necesita recuperar solidez defensiva y aprovechar las ocasiones que genere.

Si Bolivia gana, clasificará al Mundial Sub-17 y se sumará a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile como representantes sudamericanos en Catar 2026. Si pierde, quedará eliminada y se despedirá del torneo sin premio.

El equipo boliviano llega a esta definición con una mezcla de presión e ilusión. Después de haber avanzado a los playoffs tras empatar con Argentina en la fase de grupos, la Verde tiene una última oportunidad para meterse entre las mejores selecciones juveniles del continente.

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