“Cállate la boca”: el tenso cruce entre Vinícius y Bellingham tras la eliminación en Champions

El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League tras caer 4-3 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, resultado que selló un 6-4 en el marcador global. El encuentro, que se mantuvo abierto hasta los minutos finales, estuvo marcado no solo por la intensidad futbolística, sino también por momentos de tensión dentro del propio equipo blanco.

Uno de los episodios más comentados se produjo en el tramo decisivo del partido. Tras un error de Dayot Upamecano, Vinícius Júnior tuvo una oportunidad ofensiva, pero optó por avanzar por la banda sin asistir a Jude Bellingham, quien llegaba en una posición favorable por el centro. La reacción del inglés fue inmediata, reclamando el pase de forma visible. La respuesta del brasileño no tardó en llegar, generando un intercambio verbal que fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó.

El cruce reflejó el nivel de frustración en un partido clave. Según registros del encuentro, Bellingham buscó conectar con Vinícius en varias ocasiones, mientras que el brasileño no logró devolverle ningún pase durante el compromiso. Además, el atacante tuvo dificultades para encontrar espacios y recibió pocos balones en condiciones favorables.

La situación se complicó aún más poco después, cuando Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla tras intentar demorar una acción rival, dejando al equipo con diez jugadores en un momento determinante. Esta inferioridad numérica terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto alemán.

La eliminación generó una ola de reacciones entre los aficionados, quienes expresaron su descontento en redes sociales, señalando tanto el rendimiento individual como la falta de conexión en momentos clave. Así, el Real Madrid cierra su participación en el torneo europeo en medio de cuestionamientos y con señales de tensión interna que no pasaron desapercibidas.

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