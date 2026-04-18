"Lo corrieron de la casa": Periodista da detalles reveladores sobe la supuesta separación de Nodal

En las últimas horas ha trascendido la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. De acuerdo con distintos sitios especializados en temas de la farándula, el estreno del video "El vals" fue la gota que derramó el vaso en la historia de amor de los cantantes.

Hace unos días, Christian Nodal estrenó el sencillo "El vals"; sin embargo, el video oficial generó mucha polémica y habría generado la molestia de su esposa, Ángela Aguilar, y de su suegro, el cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar.

A pesar de que Christian Nodal aseguró que no tuvo nada qué ver con el controversial video, su esposa, Ángela Aguilar, habría tomado la decisión de separarse del cantante. Trascendió que tuvieron una fuerte discusión en la que también estuvo involucrado Pepe Aguilar.

Salen detalles de la separación de Nodal y Ángela Aguilar

Después de los primeros reportes de la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante dio su versión sobre lo ocurrido dentro de uno de los matrimonios más polémicos en la actualidad.

De acuerdo con el conductor conocido como "El Periodista de las Exclusivas", los cantantes de música regional mexicana sí están separados. El motivo fue el polémico video de la canción "El vals", sencillo de Nodal que iba dedicado a Ángela Aguilar.

La información del titular del programa "Sale El Sol" señala que el manejo de la carrera de Nodal también influyó en la decisión del matrimonio. Detalló que los reportes indican que "corrieron" al cantante de "Adiós amor" de la casa que compartía con Ángela Aguilar.

"Llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero lo corrieron de la casa, se veía venir", dijo.

Es importante señalar que hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado o desmentido su separación. Varios medios especializados en temas de la farándula aseguran que la decisión está tomada ante la polémica del video de "El vals".

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